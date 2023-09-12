كوريا الشمالية تحسم الجدل بشأن سفر كيم جونغ أون إلى روسيا

(CNN)-- غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عاصمة بلاده بيونغ يانغ، بعد ظهر الأحد "في طريقه إلى روسيا بقطار خاص"، حسبما أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وذكرت الوكالة أن كيم يرافقه مسؤولون بارزون في الحزب والحكومة والقوات المسلحة.

وكان الكرملين أكد، في وقت سابق، أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا "في الأيام المقبلة"، وقال الكرملين، في بيان، الاثنين: "بناء على دعوة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم زعيم كوريا الشمالية بزيارة رسمية إلى روسيا "في الأيام المقبلة"، ولم يحدد البيان الموعد الدقيق للزيارة أو ما إذا كان من المقرر عقد لقاء مع بوتين.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الاثنين، أن كيم جونغ أون "سيزور قريبا" روسيا بدعوة من بوتين، وأضافت أن كيم "سيلتقي ويتحدث" مع بوتين خلال الزيارة، ولم تذكر متى سيعقد الاجتماع بين كيم وبوتين.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تقول فيه الإدارة الأمريكية إنها تعتقد أنه من المتوقع أن يبحث الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الروسي صفقة الأسلحة بين البلدين، وفقا للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، ولم تذكر واتسون متى وأين قد يعقد اجتماع محتمل بين كيم وبوتين في روسيا.