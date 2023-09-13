(CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى للمرة الأولى خلال وجود زعيمها، كيم جونغ أون، خارج البلاد لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في روسيا، حسبما قال خبراء لشبكة CNN.

وقال الزميل في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنتي باندا: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها إطلاقًا مع كيم خارج البلاد، بدءًا من عام 2019، بدأ كيم بشكل عام في عدم التدخل بشكل كبير في الاختبارات والتمارين، مع إجراء العديد من عمليات الإطلاق دون حضوره الواضح".

وقال الأستاذ في جامعة إيوا في سيول، ليف إريك إيسلي إن كوريا الشمالية ربما تنوي "إظهار أن الجيش يحافظ على استعداده من خلال القيادة والسيطرة دون انقطاع".

ويزور كيم جونغ أون حاليًا روسيا، حيث يلتقي بالرئيس الروسي، الأربعاء، في قاعدة فوستوشني الفضائية، مركز الفضاء الروسي.