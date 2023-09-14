دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما يظهر "جثثا غريبة" عُرضت خلال جلسة في البرلمان المكسيكي، في حادثة لم يسمع بها من قبل.

واستضاف الكونغرس المكسيكي، الثلاثاء، حدثًا غير عادي إلى حد ما في العاصمة، مما أثار جدلاً حول وجود كائنات خارج كوكب الأرض. خلال جلسة استماع حول ظواهر شاذة مجهولة.

وبثت مجريات الجلسة مباشرة عبر الإنترنت، وتم الكشف خلالها عن "جثث غريبة" مزعومة تم انتشالها من كوسكو، بيرو، في مكسيكو سيتي.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" كانت قد كشفت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري عن خريطة تظهر أكثر المناطق التي تتلقى منها بلاغات حول أجسام مجهولة أو ما يُعرف باسم "UFO".

وشملت الخريطة التي قمها البنتاغون مناطق في الشرق الأوسط وشرق آسيا والجانبين الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية.