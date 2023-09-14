أول تعليق من بايدن على فتح تحقيق بالكونغرس لـ"عزله"

(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على إعلان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزله، حيث قال: "أستيقظ كل يوم ولا أركز على ذلك، لدي وظيفة للقيام بها".

وأضاف بايدن، خلال حضوره حملة لجمع التبرعات في ولاية فيرجينيا: "حسنا، أفضل ما يمكنني قوله هو أنهم يريدون عزلي لأنهم يريدون إغلاق الحكومة".

وحتى هذه اللحظة، لم يرد الرئيس الأمريكي شخصيا بعد على إعلان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، في بيان، عن التحقيق، على الرغم من أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير انتقدت خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، الاتهامات التي وجهها الجمهوريون لجو بايدن بالاستفادة بشكل مباشر من الصفقات التجارية الخارجية لابنه، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وكان مكارثي قال، في بيانه: "هذه مزاعم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد تتطلب مزيدا من التحقيق من قبل مجلس النواب، ولهذا السبب وجهت بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن"، ووصف هذه الخطوة بأنها "منطقية".

وفي المقابل، كانت حملة بايدن أكثر وضوحا، حيث اتهمت، في بيان، رئيس مجلس النواب الجمهوري بالتصرف بناء على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من خلال "تحويل مجلس النواب إلى ذراع لحملته الرئاسية".