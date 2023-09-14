روسيا تعلن طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين لهذا السبب وتمهلهما أسبوعا

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، صدور أوامر لدبلوماسيين أمريكيين اثنين، بمغادرة روسيا خلال سبعة أيام، بزعم استمرارهما على اتصال بالموظف الروسي، روبرت شونوف، الذي تتهمه روسيا بأنه "مخبر".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه تم "استدعاء السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، إلى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، الخميس، وتم تسليمها مذكرة رسمية بشأن عدم توافق تصرفات السكرتير الأول للسفارة الأمريكية جيفري سيلين، والسكرتير الثاني للسفارة، ديفيد بيرنشتاين مع الوضع الدبلوماسي".

وأضافت الوزارة: "قام هذان الشخصان بأنشطة غير قانونية، وأبقيا على اتصال مع المواطن الروسي، روبرت شونوف، المتهم بـ(التعاون السري) مع دولة أجنبية، والذي تم تكليفه بمهام، تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي للاتحاد الروسي، مقابل الحصول على تعويضات مالية".

وبحسب الوزارة، جرى إبلاغ السفير تريسي أنه تم اعتبار سيلين وبرنشتاين "شخصين غير مرغوب فيهما"، ويجب عليهما مغادرة روسيا في غضون سبعة أيام.

وأضافت الوزارة: "تم التأكيد أيضا على أن الأنشطة غير القانونية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المُضيفة، غير مقبولة وسيتم قمعها بحزم".

وتواصلت شبكة CNN، مع السفارة الأمريكية في موسكو، ووزارة الخارجية الأمريكية للتعليق على الطرد المزعوم للدبلوماسيين.

ونشر جهاز الأمن الروسي (FSB) مقطع فيديو في أواخر أغسطس/آب الماضي، يظهر شونوف، وهو موظف سابق في القنصلية الأمريكية، وهو يعترف، حسبما زُعم، بأنه تلقى توجيهات من دبلوماسيين أمريكيين للبحث عن روس لديهم "مزاج احتجاجي"، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

وفي الفيديو، ذكر شونوف أسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الاثنين. ولم يكن من الواضح ما إذا كان يتحدث تحت ضغط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، إنها شاهدت مقطع الفيديو "الذي يصور الاعتراف المزعوم" لشونوف، "بالإضافة إلى صور لاستدعاء جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) لاثنين من الدبلوماسيين يعملان في السفارة الأمريكية بموسكو فيما يتعلق بالقضية".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مات ميلر، أن "الادعاءات ضد السيد شونوف لا أساس لها على الإطلاق".

وقال ميلر في بيان في ذلك الوقت: "كما ذكرنا من قبل، كان السيد شونوف يعمل لدى شركة متعاقدة لتقديم الخدمات للسفارة الأمريكية في موسكو مع الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الروسية".

واعتقل شونوف، وهو مواطن روسي، في مدينة فلاديفوستوك في مارس/آذار الماضي.