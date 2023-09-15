باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن السفير الفرنسي، سيلفان إيت لدى النيجر، ودبلوماسيين فرنسيين "محتجزون حرفيا كرهائن في السفارة الفرنسية".

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة إلى منطقة كوت دور في فرنسا، أضاف ماكرون أنه تم "منع تسليم الطعام"، وكان السفير "يتناول حصصا عسكرية".

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن سيلفان إيت، السفير الفرنسي لدى النيجر "لا يمكنه الخروج، فهو شخص غير مرغوب فيه ويتم رفض تقديم الطعام له".

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، أمر المجلس العسكري في النيجر السفير إيت بمغادرة البلاد قبل إلغاء تأشيرته وإصدار تعليمات للشرطة بطرده.

وظل الدبلوماسي الفرنسي في مكانه، بحسب الرئاسة الفرنسية، حيث أكدت السلطات الفرنسية أنها لا تعترف بسلطة المجلس العسكري في تقديم أي مطالب من هذا القبيل.