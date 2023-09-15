رئيس بيلاروسيا يصل روسيا وهذا ما قاله بوتين باستقباله

(CNN)-- يجري الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية، وفقا لما ورد في بيان للكرملين.

وفي كلمته الافتتاحية قبل الاجتماع، قال بوتين إنه سيبلغ لوكاشينكو بحالة الاقتصاد الروسي، الذي قال إنه "مستقر وموثوق به"، وعن لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون بالإضافة إلى مناقشة "الوضع في البلاد" وأوكرانيا.

وقال بوتين: "أود أن أبلغكم بالتفصيل أننا نستكمل عملية الميزانية. كل شيء هنا مستقر وموثوق، وهذا خبر جيد، أقول هذا لأنني وأنت نعلم جيدًا أن حالة الاقتصاد الروسي تنعكس بالطبع في تفاعلنا داخل الدولة الاتحادية.. ولدينا أسئلة متبادلة والتزامات متبادلة في هذا الصدد".

وتابع الرئيس الروسي: "كما تعلمون، لقد عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأود أن أبلغكم بكيفية سير المناقشة، حول الوضع في المنطقة، وهو أمر مهم أيضًا، وبالطبع بشأن قضيتنا الأكثر إلحاحا - الوضع في الاتجاه الأوكراني، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.. أنا سعيد جدًا برؤيتك، أشكرك على موافقتك على الحضور".