(CNN)-- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين التزام روسيا بالتعاون مع كوريا الشمالية، وذلك في تصريحات عقب اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات: "نحن لا نشكل تهديدا لأحد".

وفي إشارة إلى اجتماعه الأخير مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد بوتين أن موسكو ستبحث عن فرص لمواصلة تطوير "علاقات حسن الجوار" مع كوريا الشمالية في إطار القانون الدولي ولن تنتهك أي قيود.

وأضاف: "كوريا (الشمالية) جارة لنا، ويجب علينا بطريقة أو بأخرى أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا".

وقال بوتين: "نعم، هناك بعض (الظروف) الخاصة المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية، ونحن نناقش هذا الأمر، ونناقشه علنيا. وأضاف بوتين: "نحن لا ننتهك أي شيء أبدا، وفي هذه الحالة لن ننتهك أي شيء أيضا".

وتأتي تصريحات بوتين، وسط قلق دولي بشأن زيادة التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، ومخاوف من أن البلدين قد يتوصلان إلى اتفاق عسكري.

ومن جهة أخرى، قال بوتين، الجمعة، إن روسيا رصدت مرتزقة أجانب في أوكرانيا، وتم القبض على العديد منهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: "إننا نكتشف مرتزقة أجانب ومدربين أجانب في ساحة المعركة وفي الوحدات التي يجري فيها التدريب. وقال: "في رأيي، تم أسر شخص مجددا خلال اليومين الماضيين".

وشدد بوتين على أن روسيا لا تحتاج إلى دعوة أشخاص من الخارج للقتال معها، حيث سجلت ما يقرب من 300 ألف شخص تطوعوا في الجيش مؤخرا.