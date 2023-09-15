اعتقال شخص بعد مزاعم "لمس مؤخرة صحفية على الهواء" بإسبانيا

(CNN)-- ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالاعتداء الجنسي بعد أن بدا وكأنه يلمس مؤخرة صحفية تلفزيونية أثناء قيامها بتغطية مباشرة من شوارع مدريد.

واقترب الرجل من الصحفية التي تدعى إسا بالادو، خلال برنامج “En boca de todos” على قناة كواترو الإسبانية، أثناء قيامها بإعداد تقرير عن عملية سطو مزعومة يوم الثلاثاء.

ويمكن رؤية الرجل يقترب من الإعلامية ثم يبدو أنه يلمس مؤخرتها وهي تتحدث إلى المذيع ناتشو أباد في الاستوديو، وحاولت بلادو مواصلة مقطعها أمام الكاميرا، لكن المذيع سألها إذا كان الرجل قد لمس مؤخرتها للتو.

وعندما أجابت بالادو بأنه بالفعل لمس مؤخرتها، طلب منها المذيع أن تضع "هذا الرجل الغبي" أمام الكاميرا، ليواصل الحديث معها، قبل أن يمد يده يلمس رأسها ثم يبتعد في النهاية.

وأطلقت محكمة في مدريد سراح الرجل، الأربعاء، قائلة في بيان أرسلته إلى شبكة CNN، إن القاضية لم تفرض أي إجراءات احترازية لأنها لا تعتقد أن هناك أي خطر مستمر على الضحية، في حين قال متحدث باسم محكمة العدل العليا في مدريد لشبكة CNN، إن التحقيق والإجراءات الجنائية سيستمر.