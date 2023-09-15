(CNN)-- سلمت منصة "إكس"، تويتر سابقا، ما لا يقل عن 32 رسالة مباشرة من حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى المستشار الخاص جاك سميث في وقت سابق من هذا العام، كجزء من التحقيق في تخريب الانتخابات.

وجاء ذلك حسبما أفادت ملفات المحكمة التي تم الكشف عنها حديثا في المعركة القانونية حول مذكرة التفتيش الصادرة إلى منصة التواصل الاجتماعي.

وجرى الكشف عن تفاصيل ما حصل عليه المدعون العامون بالمذكرة في موجز تم تقديمه في مايو/ أيار الماضي، إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في العاصمة واشنطن. وكان موقع تويتر، المعروف الآن باسم "إكس"، يستأنف حكم القاضي الذي فرض عقوبات على الشركة لتأخيرها في تسليم السجلات من حساب ترامب.

وقاوم تويتر إنتاج السجلات لأن الأمر الذي وافقت عليه المحكمة، وجه المنصة بعدم الكشف لترامب عن تفاصيل المذكرة. وأثارت المنصة مخاوف بشأن احتمال رغبة الرئيس الأمريكي السابق في تأكيد امتيازه التنفيذي على بعض المواد الموجودة بحسابه.

وكتب المدعون في المذكرة التي تم الكشف عنها حديثا: "في الواقع، تضمنت المواد التي قدمها تويتر للحكومة 32 عنصرا فقط من الرسائل المباشرة، مما يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنتاج".

وأضافت المذكرة: و"على هذا النحو، سعى تويتر إلى تأخير الامتثال لكامل المذكرة بناءً على احتمال تخميني أن يحتوي جزء صغير من إجمالي الإنتاج، بشكل غير معقول، على حالات سعى فيها الرئيس السابق إلى استخدام وظيفة المراسلة المباشرة لتنفيذ مداولات حساسة وسرية مع مستشارين موثوق بهم داخل الفرع التنفيذي".

وجاء في ملف آخر للمحكمة تم الكشف عنه، الجمعة، أن المذكرة طلبت معلومات خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، حتى يناير/كانون الثاني عام 2021.

وسعت المذكرة للحصول على "جميع المحتوى والسجلات والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمراسلات المرسلة من أو المستلمة بواسطة حساب ترامب، خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021، بما في ذلك، محتوى جميع الرسائل المباشرة المرسلة من، والمستلمة من قبل، والمخزنة على شكل نموذج مسودة في الحساب".

كما طلبت أيضا "جميع المحتويات والسجلات والمعلومات الأخرى المتعلقة بجميع التفاعلات الأخرى بين حساب ترامب ومستخدمي تويتر الآخرين خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021".