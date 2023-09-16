(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنه تم إهداء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون ، نسخة طبق الأصل من فرقاطة المارشال شابوشنيكوف التابعة للأسطول الروسي الحربي في المحيط الهادئ، والتي زارها، السبت.

وأضافت وزارة الدفاع على تطبيق تيليغرام، أن كيم ترك تعليقا في سجل ضيوف الفرقاطة، دون مشاركة أي تفاصيل حول ما كتبه.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم اختيار الفرقاطة لعرضها على كيم جونغ أون، حيث تم تحديثها داخل منطقة الشرق الأقصى لروسيا، "مما يعكس بوضوح قدرات صناعة بناء السفن في المنطقة، وإمكانات التحديث الكبيرة للمعدات البحرية الروسية".

وقالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية في تحديث على تيليغرام، إن الزعيم الكوري الشمالي، وصل إلى مطار كنفيتشي في فلاديفوستوك، حيث التقى بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، صباح السبت بالتوقيت المحلي.

كما تلقى كيم جونغ أون ترحيبا حارا آخر، السبت، لدى وصوله إلى محطة أرتيموفسك للطاقة الحرارية، على بعد 45 كيلومترا من فلاديفوستوك في منطقة بريمورسكي كراي، بأقصى شرق روسيا، وفقا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، وبحسب منشور ومقطع فيديو نشره حاكم المنطقة.

واستقبل وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، كيم مع حاكم منطقة بريمورسكي كراي أوليغ كوزيمياكو.

وحضر 40 من أطفال المدارس للترحيب بالزعيم الكوري الشمالي، وهم "أبناء وأحفاد مهندسي الطاقة والموظفين في محطة أرتيموفسك للطاقة الحرارية"، ووفقا لوكالة "تاس"، فقد استقبل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، كيم بالورود والهتافات.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" أنه كان يمكن رؤية كيم وهو يبتسم ويلوح للأطفال أثناء نزوله من قطاره وتوجه إلى سيارته الليموزين التي توقفت على الرصيف، مع اقتراب القطار من المحطة.