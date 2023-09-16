"الرب خلق جنسين الذكر والانثى".. فيديو كلمة ترامب يشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق والمرشح بسباق الرئاسة 2024، دونالد ترامب، وتصريحه حول وجود جنسين خلقهما الرب.

جاء ذلك في كلمة لترامب خلال قمة "Concerned Women for America" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الجمعة.

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول من كلمته: "في البداية الرب خلق جنسين، الذكر والانثى.."

وفي سياق آخر يذكر أن منصة "إكس"، تويتر سابقا، سلّمت ما لا يقل عن 32 رسالة مباشرة من حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى المستشار الخاص جاك سميث في وقت سابق من هذا العام، كجزء من التحقيق في تخريب الانتخابات.

وجاء ذلك حسبما أفادت ملفات المحكمة التي تم الكشف عنها حديثا في المعركة القانونية حول مذكرة التفتيش الصادرة إلى منصة التواصل الاجتماعي.