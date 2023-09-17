تحطم طائرة تقل سياحا في البرازيل ووفاة 14

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نشر الأحد ، 17 سبتمبر / ايلول 2023

مؤتمر صحفي عقد في ماناوس بالبرازيل حول تحطم الطائرة.

(CNN)-- تحطمت طائرة تقل سياحا في بارسيلوس بالبرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وفقا لما أوردته CNN البرازيل.

وأكد عمدة المدينة الحادث لشبكةCNN البرازيل، السبت.

وكانت الطائرة تقل 12 سائحا، بالإضافة إلى الطيار ومساعده، حسبما ذكرت CNN البرازيل. في حين قال الدفاع المدني البرازيلي إنه لا يوجد ناجون.

وذكرت CNN البرازيل أن "الركاب كانوا متوجهين إلى الموقع لممارسة الصيد الترفيهي ووقع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ كانت السماء تمطر بغزارة وقت الهبوط".

ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن جنسيات المتوفين حتى كتابة هذا التقرير.