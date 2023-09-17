بعد تجنب بكين للسؤال.. تكهنات حول مكان وزير الدفاع الصيني

(CNN)-- تجنبت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، الأسئلة حول مكان وجود وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، وسط تكهنات متزايدة بأن الجنرال الذي تمت ترقيته مؤخرًا قد تم وضعه قيد التحقيق.

وغاب لي شانغ فو، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع في شهر مارس/ آذار، عن الظهور العام لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي أثار شائعات حول مصيره بعد سلسلة من التغييرات غير المبررة عصفت بالموظفين ذو المراتب العليا في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هذا الصيف.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت متأخر، الخميس، أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي قد تم وضعه قيد التحقيق، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن السلطات اقتادت لي الأسبوع الماضي لاستجوابه، نقلاً عن شخص قريب من عملية صنع القرار في بكين، ولم يذكر أي من التقريرين سببا للتحقيق.

وتأتي التساؤلات حول مكان وجود لي في أعقاب الاختفاء غير المبرر لتشين غانغ، الذي أطيح به من منصب وزير خارجية الصين في أواخر يوليو/ تموز بعد اختفائه عن الرأي العام لمدة شهر.

ويأتي اختفاء لي أيضًا بعد أسابيع من التغيير المفاجئ في الجيش الصيني، ففي يوليو/ تموز، قام جيش التحرير الشعبي فجأة باستبدال اثنين من قادة القوة الصاروخية التابعة له ــ وهو فرع عسكري من النخبة يشرف على ترسانة البلاد من الصواريخ النووية والباليستية - ولم يظهر القائد الذي تمت إقالته علنًا منذ أشهر.

وتحاول CNN الوصول إلى المسؤولين الأمريكيين للتعليق.