3 دول أوروبية تتحدى الاتحاد الأوروبي وتمدد حظر واردات حبوب أوكرانيا

(CNN)-- تتحدى بولندا والمجر وسلوفاكيا، الاتحاد الأوروبي، وتمدد الحظر المؤقت المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، في خطوة من المرجح أن تثير غضب قيادة الكتلة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن خطط لتعليق الحظر المؤقت المفروض على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى عدد مختار من البلدان في أوروبا الشرقية، وبينما ابتهج الزعيم الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذا الخبر، لم يرحب نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي بالقرار.

وشهد الإجراء المؤقت الذي تم اعتماده في مايو/ ايار فرض حظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لمواجهة خطر تأثر المزارعين في هذه البلدان من رخص ثمن الحبوب الأوكرانية.

وبذكر ان أوكرانيا تعد موردا رئيسيا للحبوب وتعتمد على جيرانها لإرسال الصادرات عبرها بينما لا تتمكن من استخدام الطرق الملاحية عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية.