(CNN)-- رد الكرملين، الاثنين، على الشائعات المتعلقة بتدهور صحة رئيس الشيشان رمضان قديروف، قائلا إنه ليس لديه أي معلومات عن حالته، كما نفى أن يكون الزعيم الشيشاني قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عادي عبر الهاتف، الاثنين: "ليس لدينا أي معلومات حول هذا الأمر"، وأضاف أن تقديم تفاصيل حول هذا الأمر يقع خارج نطاق اختصاص الكرملين.

وعندما سُئل عن مزاعم بوصول قديروف إلى موسكو، الأحد، وما إذا كان قد التقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجاب بيسكوف: "ليس لدي أيضا أي شيء (لأقوله هنا)، لم تكن هناك اجتماعات مع بوتين".

وظهرت تكهنات بشأن صحة رمضان قديروف خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال تقارير غير رسمية تم تداولها على قنوات تيليغرام.

وقال الصحفي البارز الرئيس السابق لإذاعة صدى موسكو، أليكسي فينيديكتوف، على تيليغرام، الاثنين، إن قديروف يخضع لغسيل الكلى في المستشفى السريري المركزي في موسكو بسبب "الفشل الكلوي"

ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات بعد. والأحد، ظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على قناة تيليغرام الرسمية لقديروف وهو في الهواء الطلق مع تعليق يقول: "أنصح بشدة كل من لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت أن يمشي في الهواء الطلق ويرتب أفكاره. المطر ينشط بشكل رائع".