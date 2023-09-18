دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل رئيس دولة الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لدى عودته إلى البلاد، الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

في مطلع سبتمبر/ أيلول، عاد النيادي إلى الأرض بعد إنجازه أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء، امتدت نحو 6 أشهر عندما انطلق في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل مارس/ آذار على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9.

وبث تلفزيون دبي لقطات مصورة للحظة وصول سلطان النيادي إلى مطار أبو ظبي، واستقباله من جانب الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، وسط حشد من الحضور.

وأعطى النيادي العلم الإماراتي الذي أخذه معه إلى الفضاء، إلى الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "أبشرك علمكم وصل للفضاء مرة ثانية، هذه المرة خارج المحطة (الدولية).. مجرد بداية، إن شاء الله تتلوها رحلات فضائية... ودنا نروح المريخ إن شاء الله"

ولدى وصوله احتضن سلطان النيادي أبناءه، وفقا لما أظهرته لقطات مصورة لـ"تلفزيون دبي".