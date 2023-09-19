أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بيانًا ترفض فيه مزاعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن "تورط الهند في أي عمل من أعمال العنف في كندا".

وقال البيان، الذي صدر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في الهند، إن الهند اطلعت على المزاعم التي وجهها ترودو إلى البرلمان الكندي وتعليقات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، التي وصفها بأنها "سخيفة".

وأضاف البيان أن مزاعم مماثلة تتهم الهند بالتورط في أعمال العنف في كندا قدمها ترودو في وقت سابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي و"تم رفضها بالكامل".

ويشير البيان على ما يبدو إلى محادثة أجراها ترودو ومودي في قمة مجموعة العشرين في الهند في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف البيان أن "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تسعى إلى تحويل التركيز عن الإرهابيين والمتطرفين الخالستانيين، الذين تم توفير المأوى لهم في كندا وما زالوا يهددون سيادة الهند وسلامة أراضيها، إن تقاعس الحكومة الكندية بشأن هذه المسألة كان مصدر قلق طويل الأمد ومستمر".

وقالت الهند إنها تحث "حكومة كندا على اتخاذ إجراءات قانونية سريعة وفعالة ضد جميع العناصر المناهضة للهند التي تعمل من أراضيها".