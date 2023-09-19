بعد مزاعم كندية تربط الهند بقتل زعيم سيخي.. البيت الأبيض يُعلق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء مزاعم كندا حول إقدام الهند على قتل زعيم سيخي، حسبما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، الثلاثاء.

وقالت واتسون: "نحن قلقون للغاية بشأن الادعاءات التي أشار إليها رئيس الوزراء ترودو في وقت سابق اليوم. نحن نبقى على اتصال منتظم مع شركائنا الكنديين من الضروري أن يستمر التحقيق في كندا وأن يُحاكم الجناة".

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء أن نيودلهي طردت دبلوماسيا كنديا رفيعا يقيم في البلاد دون ذكر اسم الدبلوماسي، على خلفية هذه المزاعم.

تأتي هذه الخطوة بعد مزاعم أطلقها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تربط الهند بمقتل زعيم بارز للسيخ في مقاطعة "British Colombia" في يونيو/حزيران من هذا العام.

وأعلنت الخارجية الهندية أنها أمهلت الدبلوماسي الكندي 5 أيام لمغادرة البلاد.