الكرملين يرد على اتهامات أرمينيا لروسيا حول الفشل بحماية إقليم كاراباخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رفض الكرملين انتقادات أرمينيا بشأن دور روسيا في حفظ السلام في إقليم ناغورنو كاراباخ، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

واتهم أمين مجلس الأمن في أرمينيا، أرمين غريغوريان، قوات حفظ السلام الروسية بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بحماية ناغورنو كاراباخ، وفقاً لوكالة "Armenpress" المملوكة للحكومة.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “مثل هذه الاتهامات ضدنا لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي شيء”.

ومضى المتحدث باسم الكرملين يقول إن موسكو تجري حوارًا مع كل من باكو ويريفان وتواصل جهودها لمساعدة الأرمن الذين يعيشون في كاراباخ.

وأضاف بيسكوف قائلا: "يحافظ جيشنا على دوره كقوات حفظ سلام، ويساعد في إجلاء السكان المدنيين".

وكشف المتحدث باسم الكرملين أيضًا أن موسكو بصدد ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وإذا لزم الأمر، يمكن إجراء محادثة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أيضًا.