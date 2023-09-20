نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فازت CNN بالعربية بالجائزة الفضية من STEVIE® Awards عن فئة "أفضل مزود لحلول القيادة وتنمية المهارات" لعام 2023، في حفل توزيع جوائز "ستيفي" السنوي الثامن لأصحاب العمل العظماء.

وتُكرّم الجوائز أفضل أصحاب العمل في العالم، ومحترفي الموارد البشرية، والفرق، والإنجازات، والمنتجات المتعلقة بالموارد البشرية، والموردين الذين يساعدون في إنشاء أماكن رائعة للعمل.

وكُرّم الفائزين بالجوائز، ويُطلق عليهم اسم Stevies، وهي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، وتعني "مُتوّج"، خلال حفل عشاء أقيم يوم الإثنين في 18 سبتمبر/أيلول بفندق "ماريوت ماركيز" بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء فوز CNN بالعربية عن فئة "أفضل مزود لحلول القيادة وتنمية المهارات" في مجال صناعة الإعلام، لجهودها المبذولة في تنمية قدرات الشباب العربي من خلال تنظيم دورات تدريبية للقيادة من خلال سرد القصص الذاتية.

وتسلمت كارولين فرج نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية، رئيس تحرير موقع CNN بالعربية الجائزة الفضية، وألقت كلمة أكدّت فيها على ضرورة المضي في تدريب الشباب، قادة المستقبل وتوفير الأجواء المثلى في العمل تكريسا لمبادئ مؤسس CNN تيد تيرنر، عندما أطلق الشبكة إلى العالم في عام 1980.

وهذا العام، قُدّم أكثر من 12 ألف طلب، وقام الحكام والخبراء بمراجعة أكثر من ألف طلب منهم، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الفئات المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك تحقيق الإنجازات في السلامة والامتثال بمكان العمل، وأفضل صاحب عمل للعام، وأفضل مدير موارد بشرية للعام، وأفضل فريق موارد بشرية لهذا العام، وأفضل مزود لحلول علاقات الموظفين لهذا العام، وغيرها.

وقالت ماغي ميلر، رئيسة STEVIE® Awards : نهنئ جميع الفائزين في النسخة الثامنة من جوائز "ستيفي" لأصحاب العمل العظماء على أدائهم المتميز، ونتطلع إلى الترويج لإنجازاتهم على مدونتنا ووسائل التواصل الاجتماعي خلال العام المقبل".

تتوفر تفاصيل حول STEVIE® Awards لأصحاب العمل العظماء وقائمة الفائزين لعام 2023 على www.StevieAwards.com/HR