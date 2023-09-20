علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة لـCNN، على تصريح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لشبكة NBC الإخبارية، الأحد بأنه - إذا تم انتخابه رئيسًا مرة أخرى - فسوف يجمع زيلينسكي وبوتين معًا ويعقد معهما ما أسماه بـ"صفقة عادلة".

وقال ترامب في المقابلة إنه كان من الممكن التفاوض على شيء ما بشأن شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

ردًا على ذلك، قال زيلينسكي إنه لا يرى "أي تفاصيل فيما قاله"، مضيفًا: "بالطبع، ما يزال أمامنا عام قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ولكن إذا كانت لديه (ترامب) بعض الأفكار الذكية، فيمكنه مشاركتها معنا بالطبع".

وتابع بالقول: "نحن بحاجة إلى موقف قوي بالطبع من الشخص الذي سيفوز، أيًا كان. يجب أن يدفع بهذه الفكرة.. يمكنه مشاركة فكرته علنًا الآن، وعدم إضاعة الوقت، وألا يخسر الناس، ويقول إن فكرتي هي وقف الحرب ووقف كل هذه المأساة ووقف العدوان الروسي، يتحدث عن كيف يراها وكيف نخرج الروس من أرضنا".

وأنهى زيلينسكي تعليقه بالقول: "وإلا، فإنه لا يقدم فكرتهم العالمية عن السلام، بل الفكرة هي كيفية أخذ جزء من أراضينا ومنحها لبوتين. هذه ليست صيغة السلام".