دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في موقف مُحرج، ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على المنصة بدون ان يصافحه خلال مؤتمر صحفي عقده الزعيمان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وظهر بايدن في نهاية المؤتمر وهو يُحيي الحضور قبل أن يستدير ويُغادر القاعة بينما كان يستعد رئيس البرازيل لمصافحته.

00:25 غادر وترك رئيس البرازيل واقفًا.. بايدن ينسى مصافحة لولا دا سيلفا

وظهرت علامات الاستغراب على لغة جسد رئيس البرازيل إذ قام بإشارة بيده تُشير إلى الخروج من القاعة قبل أن يهم بالمغادرة.

وكان بايدن قد أشاد بالعلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل بشأن قضايا تشمل العمل وتغير المناخ عندما التقى لولا دا سيلفا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.