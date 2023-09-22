أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول المُعين من قبل روسيا، الجمعة، أن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال رازفوزاييف عبر تيليغرام: "شن العدو هجوما صاروخيا على مقر الأسطول"، حسب قوله.

وتعد سيفاستوبول واحدة من أكبر المدن في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وقد ضمتها قوات موسكو بشكل غير قانوني، في عام 2014. وهي موطن لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأوضح رازفوزاييف أيضًا أن قطعة من الشظايا سقطت بالقرب من مسرح لوناتشارسكي.

وأضاف الحاكم المعين من قبل روسيا، أن الخدمات العملياتية توجهت إلى مكان الهجوم، وأشار إلى أنه يجري توضيح المعلومات حول وقوع ضحايا.

وفي منشور ثان، حذر رازفوزاييف من احتمال حدوث هجوم آخر، وطلب من السكان تجنب وسط المدينة وعدم مغادرة المباني والذهاب إلى الملاجئ.