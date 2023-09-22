زيلينسكي يصف الحرب الروسية على أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية"، وذلك خلال خطابه أمام البرلمان الكندي في أوتاوا.

وقال زيلينسكي للبرلمان الكندي: "إنها إبادة جماعية"، مضيفا أن العدوان الروسي "يجب أن ينتهي بانتصارنا" حتى لا تتمكن روسيا أبدًا من "إعادة الإبادة الجماعية إلى أوكرانيا".

وشكر زيلينسكي كندا على دعمها السياسي وأضاف أنه ممتن لقيادة كندا في دعم "التحرك الأوكراني نحو الناتو"، إذ تحاول أوكرانيا الحصول على عضوية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ناقشا، الجمعة، مبادرة كندية لـ "جهود مجموعة السبع" لمصادرة الأصول الروسية.

وقال زيلينسكي: "تلك الأموال التي يستخدمها الروس وأتباعهم لدفع ثمن حربهم، يجب أن تستخدم للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب والإرهاب".

واتهم الرئيس الأوكراني أيضًا روسيا بأنها تحاول كسر سيادة الدول الأخرى من خلال "التلاعب بموارد الطاقة". وقال زيلينسكي إنه "كلما زاد عدد الدول التي تتحرر من موارد الطاقة الروسية، كلما أصبحت الطاقة في العالم مرة أخرى مجرد مصدر للطاقة وليس سلاحا".