(CNN)-- أصدرت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية (SOF)، بيانا جديدا على تطبيق تيليغرام، السبت، بشأن الهجوم الصاروخي الأوكراني على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وقالت قوات العمليات الخاصة، إن العملية الخاصة التي أطلق عليها اسم "مصيدة السلطعون"، تم توقيتها للهجوم، بينما كان كبار أعضاء البحرية الروسية مجتمعين، وأضافت أن الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحى "بما في ذلك القيادة العليا للأسطول".

وأضافت في البيان أن "العمل الجريء والمضني الذي قامت به قوات العمليات الخاصة، مكنها من ضرب مقر أسطول البحر الأسود (في الوقت المحدد وبدقة)، بينما كان كبار أركان البحرية الروسية مجتمعين في مدينة سيفاستوبول المحتلة مؤقتا".

وأوضحت: "تم نقل البيانات إلى القوات الجوية لاستهدافه، وسيتم الكشف عن تفاصيل الهجوم بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا، والنتيجة عشرات القتلى والجرحى من المحتلين بينهم القيادة العليا للأسطول".

ولم تقدم أوكرانيا حتى الآن مزيدا من التفاصيل أو أي دليل فيما يتعلق بالخسائر المحددة في صفوف أسطول البحر الأسود الروسي.

كما لم تعلن وزارة الدفاع الروسية حتى الآن، سوى أن جنديا روسيا فُقد بعد الهجوم الصاروخي الذي وقع، الجمعة.