باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر بحلول نهاية عام 2023.

وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية الأحد: "سنضع حدًا لتعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لأنهم لم يعودوا يريدون محاربة الإرهاب"، في تعليقه على القادة العسكريين الذين تولوا حكم الدولة الواقعة في شمالي غرب إفريقيا.

وقال الرئيس الفرنسي إن الانسحاب سيتم تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف ماكرون: "سيعودون بطريقة منظمة في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن أجل ذلك، سننسق مع الانقلابيين لأننا نريد أن يحدث ذلك بهدوء".

وردًا على سؤال حول الجدول الزمني للانسحاب، قال إنه بحلول نهاية عام 2023 لن يكون هناك أي جندي فرنسي في النيجر.

وأشار ماكرون إلى أن قرار إنهاء "التعاون" جاء "لأننا لسنا هناك للتعامل مع السياسة الداخلية ولنكون رهائن للانقلابيين".

وقال الرئيس الفرنسي أيضًا إنه قرر إعادة سفير البلاد لدى النيجر سيلفان إيتي إلى فرنسا. ويأتي ذلك بعد أسبوع من تصريح ماكرون بأن السفير "محتجز كرهينة حرفيًا".

وقال ماكرون: "فرنسا قررت إعادة سفيرها. في الساعات المقبلة، سيعود سفيرنا مع عدد من الدبلوماسيين إلى فرنسا".