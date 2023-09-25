(CNN)— قالت الحكومة الأرمينية في بيان، إن ما لا يقل عن 2096 شخصا دخلوا أرمينيا من إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، الاثنين.

وأضافت الحكومة: "تم تلخيص معلومات التسجيل لـ2100، ولا يزال تقييم احتياجات 794 شخصا قيد المعالجة".

وأوضحت أنه "من بين 2100 شخص مسجل، أراد ما يقرب من 1000 الذهاب إلى أماكن الإقامة التي اختاروها بأنفسهم".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لـ1100 الآخرين، فهم موجودون حاليا في مساكن توفرها الحكومة، (حيث لا يزال سكن بعضهم موجودا).

وكانت قد أفادت الإذاعة العامة الأرمينية، الأحد، أن أول مجموعة تتكون من حوالي 30-40 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، وصلت من ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا.

ومرت المجموعة عبر جسر هكاري في ممر لاتشين، بحسب إذاعة أرمينيا العامة.