أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ذكرت إذاعة "راي نيوز" العامة أن ماتيو ميسينا دينارو، الذي ألقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد 30 عاما من الفرار، توفي في مستشفى سان سلفاتوري في لاكويلا بوسط إيطاليا.

وأشارت الإذاعة إلى أن زعيم المافيا الإيطالية كان يخضع لعلاج من سرطان القولون.

واعتقل زعيم مافيا "كوزا نوسترا" السابق في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء تلقيه العلاج في عيادة صحية خاصة في باليرمو.

وقال المدعي العام ماوريتسيو دي لوسيا لشبكة CNN في ذلك الوقت، إنه كان هارباً منذ عام 1993 واعتبرته الشرطة الأوروبية (يوروبول) أحد أكثر الرجال المطلوبين في أوروبا.

وحكم على ميسينا دينارو بعدة أحكام غيابية بالسجن المؤبد بسبب جرائمه العديدة، أبرزها في عام 1992 لتورطه في جرائم قتل استهدفت المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.

وصدر حُكم أخير عليه بالسجن المؤبد عام 2020 بتهمة الضلوع في التفجيرات الدموية في ميلانو وفلورنسا وروما في أواخر التسعينيات، ولقتل وتعذيب ابن أحد أعدائه الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، بسبب إعطاء أبيه معلومات حول مافيا "كوستا نوسترا في صقلية".