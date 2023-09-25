تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، بعد توجيه لائحة لاتهام إليه بقبول مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح الحكومة المصرية.

وقال مينينديز تعليقًا على لائحة الاتهام إنه في "يوم الجمعة، وجهت المنطقة الجنوبية من نيويورك اتهامات ضدي. أنا أفهم أن هذا قد يكون مقلقًا للغاية. ومع ذلك، فإن الادعاءات الموجهة ضدي هي مجرد ادعاءات".

وتابع بالقول: " لأي شخص عرفني طوال 50 عامًا من الخدمة العامة، فإنهم يعلمون أنني ناضلت دائمًا من أجل ما هو صحيح".

وأكد مينينديز أن عوته " ترتكز دائمًا على ما تعلمته من نشأتي كابن للاجئين كوبيين، وخاصة أمي، بطلتي، إيفانجيلينا مينينديز. كل ما أنجزته عملت من أجله، رغم الرافضين وكل من قلل من تقديري".

واختتم السناتور تعليقه بالقول: "أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن. ولكن كما ذكرت طوال هذه العملية برمتها، فإنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوًا بارزًا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".

وكانت لائحة اتهام فيدرالية وجهت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، قد ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وأضافت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.