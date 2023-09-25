(CNN)-- قالت قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا في برقية على تيليغرام، إن روسيا استهدفت ليلا مدينة أوديسا الأوكرانية بـ19 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد"، وصاروخين من طراز أونيكس الأسرع من الصوت، وأضافت أنه تم إطلاق 12 صاروخا من طراز كاليبر أيضا.

وأوضحت القوات بحسب البرقية، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل دفاعية أخرى، أسقطت جميع الطائرات بدون طيار (المسيرة) وعددها 19، و11 صاروخا من طراز كاليبر، لكن "للأسف، استهدف العدو البنية التحتية للميناء".

وقالت قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا: "فيما يتعلق بالهجوم من البحر، فبالإضافة إلى حاملة الصواريخ السطحية، شاركت غواصة في خليج نوفوروسيسك".

وأردفت قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا، أن "المحطة البحرية في أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة، واندلع حريق في مبنى فندق المحطة الذي توقف عن العمل منذ عدة سنوات، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه على الفور".