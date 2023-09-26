لا يقتصر الأمر على سبائك الذهب وسيارة مرسيدس فحسب، حيث كان لدى مسؤولين آخرين نقود في الثلاجات أو حصلوا على إجازات في إيطاليا، ومينينديز ليس السياسي الوحيد الذي تعرض لاكتشاف أمور محرجة في منزله.

إذ عثرت السلطات على 90 ألف دولار نقداً في ثلاجة منزل عضو الكونغرس الديمقراطي ويليام "كولد كاش" جيفرسون، الذي أدين بتهم الرشوة في عام 2009.

السياسة الأمريكية مليئة بآثار براقة لمثل هذه الفضائح في السنوات الأخيرة، وبحسب تيم نفتالي، الباحث الأول في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، فإنه في أي وقت تجمع فيه المال والسلطة معًا، هناك فرصة للفساد السياسي. ولذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا على الإطلاق أننا حصلنا في الولايات المتحدة على أكثر من نصيبنا العادل من فضائح الفساد السياسي".

عضو الكونغرس الجمهوري، جورج سانتوس، لم يُتهم فقط بالكذب الصارخ بشأن حالات متعددة في ماضيه، لكنه متهم أيضًا بالتلاعب بمؤسستين أمريكيتين: المحاربون القدامى والكلاب. حيث يُزعم أنه نهب مربي كلاب من خلال شراء الجراء، والاحتيال على أحد المحاربين القدامى الذي وعده سانتوس بالاعتناء بكلبه المحتضر ولكنه فشل في ذلك.

كما يُزعم أن حاكم إلينوي، رود بلاغوفيتش، تآمر لبيع مقعد باراك أوباما الشاغر في مجلس الشيوخ في عام 2008 في مزاد علني. أُدين بلاغوجيفيتش لاحقًا بتهم الفساد – ولكن تم تخفيف عقوبته من قبل الرئيس آنذاك، ترامب.

وقال ممثلو الادعاء إن عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، دنكان هانتر، أخذ أكثر من 200 ألف دولار من أموال الحملة وأنفقها على ألعاب الفيديو والبقالة وأدوات منزلية أخرى، بجانب إنفاق 14 ألف دولار لقضاء إجازة في إيطاليا.

ثم ادعى أن هذه كانت فكرة زوجته - إلى أن كشفت حقيقة الأمر في المحكمة.

وعلى ضوء المزاعم الأخيرة بقبول سبائك ذهب ونقود وسيارة رياضية، دفع السيناتور مينينديز ببراءته بشدة في هذه القضية الأخيرة، وتعهد بمقاومة الاتهامات.

من جانبهم، قال المحللون الذين تحدث إليهم مراسل شبكة CNN، بريان تود، إنه نظرًا لتاريخ مينينديز في قضايا مثل هذه، فلا يجب إسقاط التهم. فقد واجه تهمًا مماثلة في قضية مختلفة منذ بضع سنوات، لكنه حصل على هيئة محلفين معلقة وبطلان الدعوى ثم تمت تبرئته.