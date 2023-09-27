تداول فيديو "تعثر" بايدن مجددا خلال نزوله من الطائرة الرئاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تظهر على ما يبدو "تعثر" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال نزوله على درج الطائرة الرئاسية في ميشيغان.

وسبق وتداول نشطاء مقطع فيديو للحطة تعثر الرئيس الأمريكي خلال صعوده على درج الطائرة الرئاسية العام 2021.

ونشر البيت الأبيض صورا من زيارة الرئيس الأمريكي لميشيغان والاعتصام للتضامن مع رجال ونساء "United Auto Workers"

وألقى البيت الأبيض الضوء على أن زيارة بايدن في الاعتصام هي "المرة الأولى التي يزور فيها رئيس حالي خط الاعتصام في العصر الحديث".