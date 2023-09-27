استقالة رئيس مجلس العموم الكندي جراء الاحتفاء بجندي نازي سابق

صورة أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس مجلس العموم أنتوني روتا في البرلمان

(CNN)-- استقال رئيس مجلس العموم الكندي وعضو الحزب الليبرالي أنتوني روتا، الثلاثاء، بعد الاحتفاء بجندي أوكراني سابق قاتل مع النازيين ووصفه بأنه "بطل".

ووقع الحادث يوم الجمعة عندما قدم روتا، ياروسلاف هونكا (98 عاما) في مجلس العموم كبطل حرب بعد أن ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي كلمة أمام البرلمان مما أثار تصفيقا حارا.

ووصف العديد من السياسيين الكنديين، بما في ذلك رئيس الوزراء جاستن ترودو، الحادث بأنه "محرج للغاية".

وأعلن روتا أمام البرلمان استقالته، واعترف بـ"الألم" الذي سببته تصريحاته، وقال: "يجب أن أتنحى عن منصبي"، وأضاف: "أكرر أسفي العميق لخطئي"، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي".

وتابع: "ما فعلته تسبب في ألم للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الجالية اليهودية في كندا وحول العالم، بالإضافة إلى الناجين من الفظائع النازية في بولندا، من بين دول أخرى".