أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وقعت الحكومتان الألمانية والإسرائيلية اتفاقا "تاريخيا" الخميس لتزويد ألمانيا بنظام الدفاع الصاروخي "Arrow 3" الإسرائيلي الصنع والذي سيصبح جزءا رئيسيا من دفاع أوروبا ضد أي هجوم جوي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في برلين إن توقيع الاتفاقية التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وصناعتها الدفاعية، كان "يوما تاريخيا لكلا البلدين".

وأكد بيستوريوس أن نظام "Arrow 3" يهدف إلى تقديم حماية أفضل لألمانيا وجيرانها ضد أي هجمات صاروخية محتملة، وتم تصميم هذا النظام لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، مما يتيح عمليات الاعتراض على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي.

وقال بيستوريوس: "الهجمات اليومية الروسية على أوكرانيا ترينا ما يعنيه الدفاع الجوي".

وأضاف وزير الدفاع الألماني قائلا: "الدفاع أمر أساسي، خصوصا هنا في وسط أوروبا"، وأردف قائلا إن "إسرائيل تقدم مساهمات مهمة في أمننا في ألمانيا وأوروبا".

ومن المتوقع أن تصل أول دفعة من أنظمة "Arrow 3" وتدخل الخدمة في عام 2025 وفقا لبيستوريوس.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "بتوقيعين بسيطين اليوم نصنع التاريخ".

وأضاف غالانت: "صفقة الـArrow 3 التي وُقعت اليوم هي الأكبر لألمانيا ونحن ملتزمون بتوصيلها بالوقت المناسب والفاعلية اللازمة".

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إن الاتفاقية مؤشر على تقوية العلاقات الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.

وفي الشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على طلب إسرائيل لبيع نظام الصواريخ "Arrow 3" إلى ألمانيا.

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معاً على تطوير نظام الدفاع الصاروخي "Arrow" الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات منذ عام 1986.