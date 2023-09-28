(CNN)-- وجهت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، الشكر لحكومتي السويد والصين لمساعدتهما في إطلاق سراح الجندي الأمريكي ترافيس كينغ من كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، بات رايدر، في بيان: "نجح المسؤولون في تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من كوريا الشمالية، ونحن نقدر العمل الشاق الذي قام به الأفراد في الجيش والقوات الأمريكية ووزارة الدفاع لإعادة الجندي كينغ إلى وطنه، ونشكر حكومتي السويد والصين على مساعدتهما".

يذكر أن الجندي ترافيس كينغ عبر إلى كوريا الشمالية في يوليو/ تموز، ويُعتقد أنه أول جندي أمريكي يقوم بذلك منذ عام 1982.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن كينغ عبر "عمدا ودون تصريح" إلى كوريا الشمالية.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن السلطات "قررت طرد كينغ لأن التحقيق الذي كانت تجريه معه انتهى".