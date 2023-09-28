سيناتور ديمقراطي يكشف ما قاله بوب مينينديز حول إمكانية استقالته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الخميس، لزملائه إنه لن يستقيل خلال خطاب استمر نحو 15 دقيقة، بحسب السيناتور جو مانشين.

وقال السيناتور الديمقراطي: "لن أستقيل"، ولم يتحدث مينينديز عن مستقبله السياسي، وما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات مجددا، وفقا لمانشين.

وأشار السيناتور مانشين إلى أن مينينديز "سيدافع بشدة عن نفسه حتى تثبت براءته".

وكانت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.