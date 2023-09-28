(CNN)-- انتهت المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري لعام 2024 والتي جرت ليلة الأربعاء في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا، تماما كما بدأت: مع الرئيس السابق دونالد ترامب ــ الذي لم يظهر بعد إلى جانب منافسيه على خشبة المسرح ــ باعتباره المرشح الأوفر حظا للحزب.

وانتقد اثنان من المرشحين غياب ترامب، إذ قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه "مفقود في الحدث"، في حين أطلق حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، على الرئيس السابق لقب "دونالد داك" وقال إنه "يختبئ خلف مضارب الغولف الخاصة به" بدلاً من الدفاع عن سجله على المسرح.

كما وجه الحزب الجمهوري انتقادات مبكرة للرئيس جو بايدن، إذ قال السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، إن بايدن، بدلاً من الانضمام إلى نقابة عمال السيارات المضربين على خط الاعتصام يوم الثلاثاء في ميشيغان، يجب أن يكون على الحدود الجنوبية. في حين قال نائب الرئيس السابق مايك بنس إن بايدن يجب أن يكون "على خط البطالة"، وقال حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، إن بايدن يتدخل في "الأسواق الحرة".

وبعد ما حدث في المناظرة التي استضافتها شبكة Fox Business Network وUnivision، فمن غير المرجح أن يغير مسار سباق الحزب الجمهوري الذي ظل فيه ترامب مهيمناً في استطلاعات الرأي الوطنية المبكرة في الولايات.

وشهدت المناظرة لحظات عديدة من الحديث المتبادل الفوضوي الذي يصعب تتبعه في كثير من الأحيان الأمر الذي من المحتمل أنه أدى إلى دفع العديد من المشاهدين إلى عدم الانتباه تماما.