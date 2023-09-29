(CNN) -- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن بحث، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "التحديات الأمنية في القرن الإفريقي، والهدف المشترك المتمثل في إثيوبيا موحدة وسلمية ومزدهرة".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر، في بيان: "أعرب الوزير بلينكن عن قلقه بشأن الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا، وشدد على ضرورة تعزيز الحل السلمي من خلال الحوار السياسي وحماية حقوق الإنسان".

وتابع: "ناقش الوزير ورئيس الوزراء أيضا تحسين الرقابة للسماح باستئناف المساعدات الغذائية، ورحب بلينكن بالعمل الجاري لإنشاء عملية عدالة انتقالية حقيقية وذات مصداقية وشاملة".

وكذلك قال أنتوني بلينكن، عبر منصة إكس: "تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول التزامنا المشترك بتعزيز السلام والازدهار في إثيوبيا والقرن الإفريقي".