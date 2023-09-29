السيدة صاحبة أطول مدة كسيناتور.. وفاة ديان فاينشتاين عن 90 عاما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مصدر مطلع، الجمعة، وفاة السيناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين، التي تُعتبر السيدة صاحبة المدة الأول كسيناتور.

وعلق السيناتور توم تيليس الذي عمل مع فاينشتاين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على وفاتها قائلا إنها كانت "رائدة عاشت حياة مذهلة مكرسة للخدمة العامة".

وكان آخر تصويت شاركت فيه السيناتور فاينشتاين في مجلس الشيوخ صباح أمس، بشأن تصويت إجرائي للتمويل الحكومي قصير الأجل.

ولعبت السيناتور الديمقراطية دوراً حاسماً في محاولة التوسط من أجل السلام في العلاقة المتوترة بين زملائها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، باراك أوباما وهيلاري كلينتون، في نهاية حملتهما التمهيدية الطويلة والمؤلمة عام 2008.

وشغلت فاينشتيان منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا بين عامي 1992 و2023 قبل أن تتوفى عن عمر الـ90 عاما.

وفاة فينشتاين، التي أكدها مصدر مطلع لشبكة CNN، ستمنح حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم سلطة تعيين مشرع ليكمل بقية فترة ولاية فينشتاين، مما يبقي الأغلبية الديمقراطية في المجلس حتى أوائل يناير/كانون ثاني من عام 2025.