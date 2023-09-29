أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سمح مرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ الجمعة للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها دون تأشيرات، باستخدام وثائقهم الأوكرانية.

وبموجب المرسوم، يمكن للمواطنين الأوكرانيين عبور الحدود الروسية باستخدام جواز سفرهم الأوكراني، أو جواز السفر الدبلوماسي أو وثيقة الخدمة، أو بطاقة هوية بحار أو بطاقة أحد أفراد طاقم الطائرة.

وبالنسبة للأطفال الذين قد يسافروا، سيتطلب دخولهم تقديم شهادة ميلاد أو جواز سفر لممثل قانوني لهم، يحتوي على معلومات عن الطفل.

ويسمح المرسوم للأوكرانيين بالدخول والخروج من روسيا حتى إذا كانت وثائقهم الشخصية منتهية الصلاحية.

وهناك مرسوم آخر وقعه الرئيس الروسي ودخل حيز التنفيذ الجمعة، يجعل عملية الحصول على الجنسية الروسية أسهل لبعض الأفراد، خاصة إذا كانوا مواطنين من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وسيتمكن الأجانب الذين وقعوا عقد الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية لمدة عام واحد على الأقل من الحصول على الجنسية بطريقة مبسطة. بالمقابل، ازدادت قائمة الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى سحب الجنسية المكتسبة. بعض الجرائم تتضمن الهروب، وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية والدعوات للتطرف.

ووقع بوتين، الجمعة، أيضاً على مرسوم حول بداية التجنيد الخريفية في الجيش، على أن يتم استدعاء 130,000 شخص للخدمة.