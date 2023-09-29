بالصور.. سجن 5 نجوم فيه نساء وحمامات سباحة يثير تفاعلا بعد اقتحامه بقوة من 11 ألف عنصر في فنزويلا

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بالصور.. سجن 5 نجوم فيه نساء وحمامات سباحة يثير تفاعلا بعد اقتحامه بقوة من 11 ألف عنصر في فنزويلا
نساء وأطفال من عائلات السجناء كانوا معهم داخل السجنCredit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من داخل سجن "5 نجوم" في فنزويلا وصدمة القوات الأمنية على ما عثرت عليه بالداخل.

صدم رجال الأمن.. سجن 5 نجوم فيه نساء ومسابح ومقاهي يثير تفاعلا في فنزويلا
Credit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

وسيطرت السلطات الفنزويلية على السجن الواقع في منطقة توكورون بولاية أراغوا في 21 سبتمبر 2023.

صدم رجال الأمن.. سجن 5 نجوم فيه نساء ومسابح ومقاهي يثير تفاعلا في فنزويلا
Credit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

وقالت السلطات الفنزويلية، الأربعاء، إنها سيطرت على سجن من يأوي عصابة قوية ذات امتداد دولي، في عملية كبيرة شارك فيها 11 ألف عنصر بالأمن.

صدم رجال الأمن.. سجن 5 نجوم فيه نساء ومسابح ومقاهي يثير تفاعلا في فنزويلا
Credit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

وعرضت السلطات صورا من نساء هن أقارب نزلاء في السجن كانوا يعيشون مع أطفالهن داخل السجن بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات ومناطق ترفيهية من مسابح ومقاهي.

صدم رجال الأمن.. سجن 5 نجوم فيه نساء ومسابح ومقاهي يثير تفاعلا في فنزويلا
Credit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images
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