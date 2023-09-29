دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من داخل سجن "5 نجوم" في فنزويلا وصدمة القوات الأمنية على ما عثرت عليه بالداخل.
وسيطرت السلطات الفنزويلية على السجن الواقع في منطقة توكورون بولاية أراغوا في 21 سبتمبر 2023.
وقالت السلطات الفنزويلية، الأربعاء، إنها سيطرت على سجن من يأوي عصابة قوية ذات امتداد دولي، في عملية كبيرة شارك فيها 11 ألف عنصر بالأمن.
وعرضت السلطات صورا من نساء هن أقارب نزلاء في السجن كانوا يعيشون مع أطفالهن داخل السجن بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات ومناطق ترفيهية من مسابح ومقاهي.