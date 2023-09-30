مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

(CNN)-- في خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة، أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود.

وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.

وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.

وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.

ومن بين أسباب دعم إدارة بايدن للقرار، قال المسؤول إن مشروع القانون "يبقي الحكومة مفتوحة ويتضمن الإغاثة في حالات الكوارث وتفويض إدارة الطيران الفيدرالية؛ ولا يتضمن مشروع القانون تخفيضات حادة في البرامج الحكومية في الإصدارات السابقة من مشاريع قوانين مجلس النواب؛ ويتوقع البيت الأبيض أن يفي مكارثي بدعمه المعلن لأوكرانيا في إجراءات منفصلة".

وكان البيت الأبيض قد قدم دعمه في السابق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس الشيوخ والذي تضمن تمويلًا بقيمة 6.2 مليار دولار لأوكرانيا. ولكن من دون مسار للمضي قدمًا في هذا الاتفاق، فإن تجنب إغلاق الحكومة يأخذ الأولوية.