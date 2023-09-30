ماذا قال بوتين في ذكرى ضم المناطق الأوكرانية لروسيا؟

(CNN)-- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ضم روسيا بشكل غير قانوني لـ4 مناطق أوكرانية، العام الماضي، بأنه "قرار شعبي".

وفي حديثه في خطاب بالفيديو إلى الأمة الروسية بمناسبة مرور عام على تصديق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على تشريع ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، زعم بوتين أن الاحتلال "تم من خلال استفتاءات في امتثال كامل للمعايير الدولية".

كما وصف الاستيلاء على الأراضي بأنه "حدث تاريخي عندما اتخذ الملايين من سكان مناطق دونباس وخيرسون وزاباروجيا خيارهم ليكونوا مع وطنهم الأم".

وزعم الرئيس الروسي أن "الغرب مسؤول عن الحرب في أوكرانيا" وأضاف أن روسيا تقدم "مساعدة أخوية حقيقية" لإعادة بناء المناطق التي ضمتها.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، شوهد مئات الأشخاص في الساحة الحمراء بموسكو وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الروسية احتفالا بالذكرى السنوية.

وجاء إعلان بوتين عن ضم المناطق في العام الماضي في أعقاب ما يسمى "الاستفتاءات" التي تم رفضها من قبل أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها "صورية".