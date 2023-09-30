فيديو ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته على المسرح يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يسخر ويقلد حركات الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن على خشبة المسرح، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويقوم ترامب بالالتفات حوله قائلا: "أين أنا" في إشارة إلى الرئيس بايدن.

وكان بايدن قد وجه انتقادات لاذعة لترامب وأنصاره، الخميس، حيث وصفهم بأنهم "تهديد مباشر للديمقراطية الأمريكية"، وذلك في أقوى تحذير يصدره بايدن بشأن ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضاف جو بايدن، خلال فعالية لتكريم السيناتور الراحل جون ماكين بولاية أريزونا: "أتحدث عن تهديد آخر لديمقراطيتنا، والذي نتجاهله في كثير من الأحيان، التهديد الذي يواجه مؤسساتنا السياسية، ودستورنا نفسه، وشخصية أمتنا".