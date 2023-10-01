نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- قالت السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 13 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح الأحد في ملهى ليلي في مدينة مرسية بإسبانيا.

ولا تزال خدمات الطوارئ في مكان الحادث تبحث عن المزيد من الضحايا. وقالت الخدمات على موقعها على الإنترنت: "لا يمكن استبعاد وقوع ضحايا جدد".

ولم يعرف بعد سبب الحريق.

وقال موقع خدمات الطوارئ في مرسية على الإنترنت إن المصابين هما امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عامًا ورجلين يبلغان من العمر 41 و45 عاما، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

ووصف الناجون المتجمعون خارج الملهى المشهد للصحفيين بينما كانت خدمات الطوارئ تقوم بعملها.

وقال أحد الناجين لرويترز: "أعتقد أننا غادرنا (النادي) قبل 30 ثانية - دقيقة واحدة من انطلاق أجهزة الإنذار وانطفاء جميع الأضواء وصرخات تقول إن هناك حريقًا".

وأضاف: "كنت في مكان في ذلك الوقت حيث يمكنني الخروج، لكن خمسة من أفراد الأسرة واثنين من الأصدقاء مفقودون".

وقال رجل آخر في مكان الحادث: "لا نعرف أي شيء، نحن ننتظر الأخبار لنرى ما إذا كان بعض أفراد عائلتنا قد خرجوا أحياء".

وقال رئيس بلدية مرسية، خوسيه باليستا، عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، إنه تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في مدينة مرسية على "أولئك الذين لقوا حتفهم في الحريق الذي وقع في ملهى تياتر دي أتالايا الليلي".