الأحد ،

نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، صباح الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه "وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة (قزلاي وسط أنقرة) واتخذت تدابير أمنية واسعة".

وتابعت: "تم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.. كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية".

وأودت الوكالة في شريط عاجل نقلا عن وزير الداخلية التركي أنه "نتيجة لإطلاق النار أصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة"، لافتا إلى أن "ارهابيان اثنان نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام وقام أحدهما بتفجير نفسه".