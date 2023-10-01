حزب مؤيد لروسيا يفوز بالانتخابات البرلمانية في سلوفينيا

نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

روبرت كاليناك ويوراي بلانار، عضوا حزب SMER السياسي، يتحدثان إلى وسائل الإعلام في مقر SMER بعد النتائج الجزئية خلال الانتخابات البرلمانية السلوفاكية في 1 أكتوبر 2023 في براتيسلافا، سلوفاكيا

(CNN)-- فاز حزب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، وهو سياسي موال لروسيا بشكل علني، بالانتخابات البرلمانية في البلاد، رغم أنه سيحتاج إلى شريك ائتلافي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها مكتب الإحصاء السلوفاكي في وقت مبكر من صباح الأحد أنه بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، حصل حزب SMER الذي يتزعمه فيكو على 23.3% من الأصوات.

وجاء حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي في المركز الثاني بنسبة 17% من الأصوات.

ورغم أن نتيجة SMER ليست ساحقة، إلا أنها أفضل من المتوقع - فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تنافس SMER وحزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 17% من الأصوات.

ومع وصول 7 أحزاب سياسية إلى عتبة الـ 5% اللازمة لدخول البرلمان، يكاد يكون من المؤكد أن مفاوضات الائتلاف ستشمل لاعبين متعددين وقد تكون طويلة وفوضوية.