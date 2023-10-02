كيف يتأثر مسار الحرب في أوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن مساعدة كييف عسكريا؟

في الذكرى السنوية الأولى.. بوتين يزعم أن احتلال روسيا للمناطق الأوكرانية كان "قرارا شعبيا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- علق الكرملين على قرار الكونغرس الأمريكي بتجميد المساعدات لأوكرانيا، قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل تورطها في "الصراع"، في إشارة إلى الحرب المستمرة التي تقودها روسيا في أوكرانيا.

وفي جهد لمنع حدوث إغلاق حكومي في أمريكا، صادق الكونغرس على مشروع قرار تمويل قصير الأجل، يشمل تعليقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وردا على هذا التطور، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: "هذا (إجراء) مؤقت، ستبقى أمريكا منخرطة في الصراع (في أوكرانيا)".

وأضاف بيسكوف قائلا إن موسكو تتوقع أن "الإرهاق" في أمريكا بخصوص الحرب سيقود إلى زيادة "التناقضات" السياسية الداخلية.

وأردف المتحدث باسم الكرملين: "وفقا لتوقعاتنا، إن الإرهاق من الحرب، ومن الرعاية السخيفة لنظام كييف سينمو في دول عدة، بما فيها الولايات المتحدة، وسيقود هذا الإرهاق إلى تفتت المؤسسة السياسية ونمو التناقضات".