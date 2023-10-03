وجه جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض الأطول خدمة في عهد دونالد ترامب، أقسى انتقاداته حتى الآن للرئيس الأمريكي السابق في بيان حصري لشبكة CNN.

وناقش مذيع CNN، جيك تابر، مع مستشار الأمن القومي السابق لإدارة ترامب، جون بولتون، بعض هذه الأمور، والتي تتضمن موقف ترامب تجاه المحاربين القدامى والجنود الجرحى والجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى.

وقال بولتون إنه "ليس لدي أي سبب على الإطلاق للشك فيما قاله جون. أعتقد أنه كان يقول بالضبط ما سمعه من ترامب. بعض تلك الأشياء أخبرني بها، وبعضها حدث قبل وصولي إلى البيت الأبيض".

وتابع بالقول: "أما مسألة يوم المحاربين القدامى - يوم الاحتفال بالهدنة في فرنسا - فلم أسمع تلك التعليقات هناك. أنا متأكد من أن جون سمعها عندما كنت خارج الغرفة للقيام بأمر آخر. ليس لدي أي شك على الإطلاق في أن ما قاله جون كيلي كان صحيحًا".

وعلق بولتون أيضًا على رد فعل الرئيس الأمريكي السابق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال مارك ميلي، في إحدى الفعاليات التي حضرها بعض قدامى المحاربين، عندما قال ترامب لميلي: "لماذا تجلب أشخاصًا مثل هؤلاء إلى هنا؟ لا أحد يريد أن يرى الجرحى". وأشار بولتون إلى أن كيلي أخبره "عن الزيارة التي تمت إلى والتر ريد قبل وصولي. عندما يرى معظم الناس أفراد الخدمة الذين أصيبوا بجروح خطيرة يتأثرون بها أو يذهلون من التفاني في أداء الواجب والوطنية وتفاني أولئك الذين ضحوا بالكثير وتحملوا مثل هذه الجراح الوحشية".

وأردف بالقول: "قال كيلي إن ترامب حاول الابتعاد عن ذلك. وأعتقد أن جون كيلي فسر ذلك بشكل صحيح، بأنه جبن من جانب ترامب. الخوف من أن شيئًا كهذا قد يحدث له، يمكن أن يحدث له، ولم يرغب في مواجهته. أنا لست خبيرًا نفسيًا ولا أقوم بتشخيصات نفسية، لكني أعتقد أن تحليل الجبن صحيح"، على حد تعبيره.